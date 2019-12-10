Путин присудил госпремию Хабенскому за благотворительную деятельность

Москва, 10 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в благотворительной отрасли за текущий год. Соответствующий документ размещен во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в сфере правозащиты стала глава совета Союза семей военнослужащих России Мария Большакова.

Госпремия за выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности присуждена российскому режиссеру Константину Хабенскому, который является основателем благотворительного фонда. Благотворительный фонд артиста, функционирующий в течение более чем 10 лет, занимается организацией помощи детям с онкологическими заболеваниями и другими сложными недугами головного мозга.

В общей сложности в текущем году на соискание государственных премий было выдвинуто 17 кандидатов в области правозащиты и 18 кандидатов в сфере благотворительности.