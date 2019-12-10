Redmi представила нового «убийцу флагманов»

Пекин, 10 декабря. Компания Redmi представила новый смартфон K30, который позиционирует как «убийцу флагманов». СМИ пишут, что это один из самых дешевых девайсов с возможностью работы в сетях пятого поколения.

Презентация нового смартфона транслировалась в YouTube. Отмечается, что Redmi K30 оснащен однокристальной системой Snapdragon 765G. Диагональ экрана составляет 6,67 дюйма, а соотношение сторон — 20:9.

По информации прессы, если сравнить новый смартфон с Honor V30, вырез под сдвоенную фронтальную камеру у К30 гораздо меньше. Ширина нижней рамки составляет всего 4,25 миллиметра. Смартфон также оснащен четырехмодульной основной камерой в круглом блоке, расположенном в центральной верхней части задней панели. Отмечается, что в основной камере установлен 64-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX686. Дактилоскопический датчик расположился сбоку.

Как сообщают СМИ, помимо 5G-версии смартфона также будет выпущен Redmi K30 4G. Этот гаджет будет работать на базе однокристальной системы Snaprdagon 730G.

Напомним, в октябре смартфон китайской корпорации Xiaomi Redmi K20 Pro резко упал в цене, подешевев на 80 долларов.