Собянин выразил соболезнования родным Лужкова

Москва, 10 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким бывшего главы столицы Юрия Лужкова, который скончался в Мюнхене.

Градоначальник отметил, что Лужков был энергичным, жизнерадостным человеком, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период. Собянин оценил вклад предшественника в развитие столицы.

«Мне искренне жаль (…) Соболезную родным и близким», — написал мэр в микроблоге Twitter.

Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 декабря 2019 г.

О том, что бывший глава столицы скончался на 84-м году жизни, стало известно во вторник. Лужкова не стало в одной из клиник в Германии, где ему проводили операцию на сердце.

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженный химик РСФСР и заслуженный строитель РФ занимал должность столичного градоначальника с 1992 по 2010 год. В течение девяти лет был на посту сопредседателя высшего совета партии «Единая Россия», из которой вышел сразу после отставки с поста мэра.

Лужков дважды был женат и имел двух сыновей и двух дочерей. Вторая супруга бывшего мэра Елена Батурина занимается предпринимательской деятельностью.