Стали известны подробности смерти Лужкова

Москва, 10 декабря. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в одной из больниц Мюнхена, где ему делали операцию на сердце, сообщил Nation News источник в МИД РФ.

«Умер в больнице после операции на сердце — не перенес ее», — сказал собеседник издания.

Помощник бывшего чиновника связался с российским консульством в Мюнхене, а оно в свою очередь с местным похоронным агентством, которое будет заниматься транспортировкой тела Лужкова в Россию, добавил источник.

Юрий Лужков ушел из жизни в возрасте 83 лет 10 декабря.

Он занимал пост мэра Москвы с 1992 года по 2010 год. Девять лет назад по решению тогдашнего президента Дмитрия Медведева Лужков был уволен с поста градоначальника. Позднее в мемуарах Лужков рассказал о причинах ухода с должности столичного мэра. В книге, в частности, рассказывается о его противоречиях с Медведевым.