Экс-депутат Рады увидел лукавство в позиции Украины по урегулированию ситуации в Донбассе

Украинская сторона не готова к диалогу с Донбассом, т. к. предлагает вести переговоры с теми, кто не участвует в конфликте и уже покинул регион. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» заявил о готовности к прямому диалогу с Донбассом.

«У меня огромное количество друзей, жителей Донбасса, сбежавших от пуль, от взрывов. И я с ними в диалоге. Готов ли я с ними контактировать? Я каждый день делаю это», — сказал он.

Зеленский указал, что президент России Владимир Путин не раз говорил ему о прямом диалоге. Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что общался с людьми на линии соприкосновения, так как ему необходимо «все знать и ощущать». По его словам, уехавшие с Донбасса из-за военных действий люди также должны стать стороной переговорного процесса.

Как отмечает Владимир Олейник, сценарий «нормандской встречи» со стороны Украины писала студия «Квартал-95», т. к. киевские власти планируют вести переговоры даже с теми, кто уехал из Донбасса.

«Они предложили один нюанс, а именно зачем встречаться только с теми, кто сейчас в Донбассе. Ведь многие уехали из Донбасса. Они предложили следующую формулу для диалога: с одной стороны 18 человек, с другой стороны 18 человек. Но здесь есть лукавство. Во-первых, уехавшие из Донбасса в Киев после 2014 года не находятся в конфликте с нынешней украинской властью, а в гармонии с ней. А конфликтуют только те люди, которые остались. Тогда разговор нужно вести между конфликтующими, а не с его друзьями из «Квартала-95». Во-вторых, если уже на то пошло, то тогда давайте меня и других уехавших привлекайте к переговорам по Донбассу. Если у Зеленского есть конфликт с Донбассом, то разговаривать нужно с ними. Если у кого-то нет конфликта, то они не являются стороной. Эта не та формула», — заявил Олейник в беседе с Федеральным агентством новостей.

Таким образом, разговаривать по урегулированию ситуации в Донбассе нужно с представителями конфликтующей стороны, а текущая позиция Зеленского показывает его неготовность к такому диалогу, объясняет политик.

«Всегда нужно искать дьявола или лукавого в деталях. Вроде бы звучит все хорошо, но когда начинаешь прислушиваться, то слышишь не то. Его формула по переговорам показывает, что он не готов разговаривать с Донбассом. Это касается разговоров об амнистии, которую Зеленский предоставляет только тем, кто не держал в руках оружие. Но в Донбассе практически все здоровое население пошло через конфликт. Значит Зеленский не считает их стороной, с которой можно договариваться. Они преступники в глазах украинского лидера», — сказал бывший депутат.

Ранее президент Украины рассказал, что обсудил с российским коллегой транзит газа. По его словам, по результатам этой беседы шансы подписать соглашение «по лучшим условиям» стали выше.

Напомним, в Париже состоялся саммит «нормандской четверки». Лидеры России, Украины, Франции, а также канцлер Германии провели встречу в Елисейском дворце. «Нормандский формат» существует с 2014 года — тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы четырех стран впервые обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.

Конфликт юго-востоке на Украине начался в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали более 13 тысяч человек.