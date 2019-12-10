СЖР призвал Зеленского снять запреты на въезд в страну российским журналистам

Москва, 10 декабря. Союз журналистов России (СЖР) призвал украинского лидера Владимира Зеленского после его приглашения российских корреспондентов посетить Украину снять для представителей СМИ запреты на въезд. Об этом сообщил журналистам во вторник секретарь Союза Тимур Шафир.

«Приглашение журналистов из России посетить Украину, сделанное в таком замечательном, по мнению некоторых, остроумном ключе, это одно. Второе — это практика, а практика такова, что в настоящее время многие российские журналисты находятся в списках «Миротворца», — напомнил Шафир.

Он также обратил внимание на то, что сделанное на словах приглашение, — это замечательно, но оно также должно включать в себя комплекс мероприятий. Речь, по его словам, идет о гарантиях безопасности российских журналистов, снятие запретов на въезд на территорию Крыма. Он назвал указанные действия «последовательными и системными», передает ТАСС.

Ранее глава украинского государства в ходе парижского саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) пригласил российских корреспондентов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране.

Во вторник днем скандальный украинский сайт «Миротворец» объявил о прекращении своей деятельности.