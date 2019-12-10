Эксперты рассказали, как Россия уничтожила в Сирии экономическую систему ИГИЛ

Своими действиями в Сирии России удалось уничтожить экономическую систему «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории РФ). Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали политолог и политтехнолог Наталия Елисеева и кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Освобождение провинции Хомс

Ранее ФАН опубликовал третий материал из серии текстов, которые показывают успешные действия Российской Федерации по борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство». Статья апеллирует уникальной информацией, как россияне противостояли террористической угрозе на территории Сирийской Арабской Республике (САР).

Согласно материалу, освобождение нефтегазовых месторождений провинции Хомс не только прекратило финансовую подпитку боевиков ИГИЛ1 в данной части САР, но и позволило восстановить электроснабжение, которое во время первых лет войны практически отсутствовало на всей территории страны. Об этом Федеральному агентству новостей в эксклюзивном комментарии рассказал директор одного из департаментов генеральной нефтяной корпорации Сирии Министерства нефти и минеральных ресурсов Рияд Рафуль.

При этом, как показало расследование ФАН, Соединенные Штаты сотрудничали с боевиками «Исламского государства». Американцы осуществляли секретные поставки вооружения, поддерживали боевиков БПЛА, а также ввозили в Сирию сотни наемников в обмен на сирийскую нефть.

Экономическая система

Как заметил Антон Бредихин, своими действиями в Сирии российской армии удалось уничтожить экономическую систему «Исламского государства». Нет нефти — нет террористов, уверен эксперт.

«Были освобождены сирийские города, а беженцы вернулись в свои дома. Россия освободила сирийских христиан. И это был не крестовый поход, к каким привыкли на Западе. Это победа в деле освобождения собратьев-единоверцев. Мы смогли показать не только террористам, но и всему миру свою мощь. И это показатель. Показатель того, что Россия возродилась в сверхдержаву и наша страна не имеет границ», — добавил Антон Бредихин.

По словам Наталии Елисеевой, военная помощь России в Сирии сохранила регион. Если бы не россияне, то Сирию давно бы разорвали на куски, а террористы смело провозгласили бы на территории свое государство — «Халифат».

«В контексте разговора про Сирию хочется вспомнить 1987 год, когда были представлены доказательства американского вмешательства в Афганистан. Россия своими действиями уже неоднократно демонстрировала истинное лицо США, что позволило нами закрепиться в регионе (на Ближнем Востоке. — Прим. ФАН) в качества гаранта безопасности», — заключила Наталия Елисеева.

25 ноября ФАН выпустил первую часть своего большого расследования о попытке захвата террористами «Исламского государства» целого государства — Сирии. Были получены доказательства того, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с «Исламским государством».

1 Организация запрещена на территории РФ.