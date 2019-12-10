Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Власти Ленинградской области объявили 31 декабря выходным

296
0 Оставить комментарий

Власти Ленинградской области объявили 31 декабря выходным

Санкт-Петербург, 10 декабря. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Дрозденко решил объявить 28 декабря (суббота) рабочим днем, чтобы жители Ленинградской области смогли подготовиться к Новому году в последний день декабря.

«Я принял решение, и, наверное, это решение позитивно воспримет большинство жителей Ленинградской области, субботу 28 декабря объявить рабочим днем для того, чтобы ленинградцы смогли подготовиться к прекрасному празднику и 31 декабря дать возможность всем жителям собраться», — пояснил Дрозденко.

Ранее стало известно, что власти нескольких регионов России объявили 31 декабря выходным днем. Речь идет о Карачаево-Черкессии, Ставропольском крае, Крыме и Кировской области.  

Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает идею сделать последний день декабря выходным днем. Однако, по ее мнению, число нерабочих дней в году не должно меняться.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров