Власти Ленинградской области объявили 31 декабря выходным

Санкт-Петербург, 10 декабря. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Дрозденко решил объявить 28 декабря (суббота) рабочим днем, чтобы жители Ленинградской области смогли подготовиться к Новому году в последний день декабря.

«Я принял решение, и, наверное, это решение позитивно воспримет большинство жителей Ленинградской области, субботу 28 декабря объявить рабочим днем для того, чтобы ленинградцы смогли подготовиться к прекрасному празднику и 31 декабря дать возможность всем жителям собраться», — пояснил Дрозденко.

Ранее стало известно, что власти нескольких регионов России объявили 31 декабря выходным днем. Речь идет о Карачаево-Черкессии, Ставропольском крае, Крыме и Кировской области.

Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает идею сделать последний день декабря выходным днем. Однако, по ее мнению, число нерабочих дней в году не должно меняться.