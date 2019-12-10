Итоги первой части сезона РПЛ. Вторая восьмерка

Федеральное агентство новостей продолжает подводить итоги первой части сезона чемпионата России по футболу. На очереди — команды второй восьмерки, жизнь которых наполнена самыми разными событиями — от неожиданных провалов до ожесточенной борьбы за выживание.

Крепость духа

«Урал» из года в год стабильно выступает в чемпионате России: звезд с неба практически не хватает, но играет немаловажную роль. Достаточно вспомнить, что команда из Екатеринбурга дважды за последние годы становилась финалистом Кубка России, а также позволила перезапустить карьеру Федору Смолову: нападающий затем оказался в «Краснодаре» и дважды становился футболистом года.

Сейчас в составе «Урала» таких ярких игроков, при всем уважении, нет. Но, как и всегда, есть команда, которая под руководством Дмитрия Парфенова выступает уверенно и зрелищно. Стоит лишь добавить, что своей работой 45-летний специалист регулярно привлекает внимание более финансово благополучных команд: в разное время он входил в шорт-листы «Спартака», «Рубина» и «Сочи». Положение команды по итогам летне-осенней части РПЛ таково, что она легко может по итогу сезона оказаться, допустим, на шестой строчке. И этим она никого не удивит.

Поиск дна

Как бы грубо ни прозвучало, но «Спартак» продолжает искать точку опоры, чтобы начать восхождение на Олимп. Однако пока что это больше похоже на поиск дна. Красно-белые изрядно потратились в межсезонье, весьма корректно расстались с дестабилизировавшими команду элементами, однако стартовали из рук вон плохо.

Интеллигентный Олег Кононов не выдержал давления и осенью команду принял Доменико Тедеско — креатура нового генерального директора клуба Томаса Цорна. Специалист оставил приятное впечатление своими интервью, однако давать оценку его работе можно будет лишь весной: он принял команду посередине сезона и едва ли мог что-то изменить. Впрочем, и зимой у него будет не так много ресурсов: клуб довольно сдержанно проведет трансферное окно. В такой ситуации на первый план выходит тренерская работа. И Тедеско предстоит подтвердить в глазах взыскательной спартаковской публики свой статус современного тактического гика.

«Вандерфульно», не иначе

Для «Тамбова» текущий сезон стал первым в РПЛ, а потому каких-либо иллюзий по поводу команды не было. Тем более, что возглавлял ее на старте сезона Александр Григорян — специалист, вокруг которого нередко ведутся споры: нужен ли такой тренер отечественному футболу? К чести тренера — «Тамбов» ни в одном матче не выглядел командой с другой планеты и классу соперника противопоставлял высокую организацию и самоотдачу.

Но результаты тамбовчан пошли вверх лишь после того, как место Григоряна занял Сергей Первушин, входивший в тренерский штаб команды. Для 49-летней легенды местного футбола это первый опыт и, как и в случае со «Спартаком», делать выводы о его работе следует лишь ближе к финишу сезона. Однако в данный момент он видится лучшим выбором для «Тамбова».

Что такое «не везет»

Перед началом сезона «Ахмат» вполне обоснованно считался одним из претендентов на зону еврокубков. У команды хорошие финансовые возможности, качественный состав, а возглавлял команду опытный и авторитетный Рашид Рахимов. Однако практически сразу выявилась проблема команды из Грозного — аномально низкая реализация моментов. Решить проблему в летнее трансферное окно, подписав сильного нападающего, не получилось.

В результате из-за неудачных результатов Рахимов подал в отставку, однако существенно лучше ситуация не стала. Думается, зимой клуб сосредоточится на укреплении линии атаки и весной сумеет исправить ситуацию. Тем более, что плотность в таблице достаточно высокая, а до шестой строчки в таблице — всего шесть очков.

Не ограненные алмазы

После того, как летом команду покинул Курбан Бердыев, а на его пост пришел Роман Шаронов, за «Рубин» стало беспокойно. Молодой специалист прежде не имел опыта самостоятельной работы, однако руководство клуба безоговорочно доверило Шаронову работу. И первое время казалось, что попало в точку — казанцы ярко и дерзко играли в атакующий футбол, однако ближе к середине отрезка успехи стали казаться лишь короткой вспышкой. Доверие к Шаронову по-прежнему остается, а потому он может исправить ситуацию за зиму: быть может, весной мы увидим «Рубин» своего летнего образца?

Кадры решают

«Оренбург» в прошлом сезоне стал командой-открытием турнира. Под руководством Владимира Федотова довольно скромная по возможностям команда сумела высоко финишировать, однако важнее даже то, как именно — показывая отрезками самый качественный футбол в РПЛ. Ничего удивительного в том, что специалист заинтересовал отечественные топ-клубы, нет.

В новом сезоне оренбуржцы вынуждены были решать две новых проблемы — уход лидеров и классический синдром второго сезона. В целом, несмотря на место в таблице, к «Оренбургу» не так много вопросов. Однако и перспективы коллектива весьма туманны — по окончании первой части сезона Федотов покинул клуб и возглавил «Сочи».

Страсти по Соболеву

Сказать «спасибо» самарской команде стоит хотя бы за ярчайшее выступление Александра Соболева: до этого о молодом нападающем никто, кроме специалистов, и не знал. А к концу года форвард превратился в одного из самых востребованных игроков. Тем более, что футболист уже успел попасть в состав сборной России. В течение осени игроком интересовались все топ-клубы РПЛ. Однако ближе к зиме футболист, как и сами «Крылья», сникли. Стоит ли Соболеву искать новый вызов или следует прежде доказать, что высокая результативность не была случайностью, — пожалуй, самый актуальный вопрос межсезонья.

Кадры не решили

«Сочи» стал одним из главных ньюсмейкеров лета, укрепив свой состав большой группой футболистов «Зенита». Проблема в том, что дебютант РПЛ сделал это слишком поздно: встроить футболистов в игровую модель по щелчку пальцев не сможет ни один тренер. Не получилось и у Александра Точилина, которого целиком и полностью до последнего момента поддерживало руководство клуба. Сам специалист с себя ответственности не снимал и делал, что мог. Однако результата не было, а потому стороны все же расстались.

Договориться с Владимиром Федотовым было непросто, однако в итоге специалист согласился сменить «Оренбург» на «Сочи». Это бесспорный риск, ведь за 11 туров специалисту предстоит вытащить команду с последнего места. Однако и ресурсы в его распоряжении на этот раз будут куда солиднее.