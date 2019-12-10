Всероссийский конкурс «Талант России» пройдет в Московском Гостином Дворе

Москва, 10 декабря. С 13 по 15 декабря в Москве пройдет Общероссийский открытый конкурс современного искусства «Талант России».

Идейными вдохновителями и организаторами мероприятия выступили: Творческий Союз художников декоративно-прикладного искусства, Всемирный Фонд Искусств, Евразийский Художественный Союз, ООО «Экспо-Сервис», Продюсерское агентство «Искусство будущего» и другие.

Мероприятие стартует и будет проходить параллельно с еще одним проектом – ярмаркой «Золотые руки России». На выставке будут представлены работы мастеров и художников всех направлений декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Произведения живописи, графики, скульптуры, пастели, акварели, текстиля и декоративно-прикладного творчества в современных направлениях – modern, traditional и contemporary.

По словам организаторов, принять участие в конкурсе можно в двух формах «очно» (оригиналы и жикле) и «заочно» (фотокопии).

Кроме того, к участию приглашены искусствоведы, меценаты и все желающие посетить экспозицию и ее программы.

Церемония открытия и основная программа конкурса пройдут в Московском Гостином Дворе.

Оценивать конкурсные работы будет Экспертный Совет. В его состав вошли члены художественных союзов и ассоциаций, представители специализированных СМИ, искусствоведы.