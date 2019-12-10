Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью итальянскому информагентству Rainews24, что помощь России в сирийском конфликте привела к восстановлению баланса сил и была оказана ею ради защиты международного права. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Вмешательство США, Запада имело негативные последствия для САР, в отличие от той роли, которую сыграла РФ», — заметил лидер Сирийской Арабской Республики.

Он добавил, что позиция российской стороны по отношению к конфликту кристально чиста и ясна и сводится к борьбе с террористами и поддержке независимости и единства Сирии.

Вчера Федеральное агентство новостей как раз выпустило третий материал из серии публикаций о САР, в котором была раскрыта истинная роль россиян в победе над «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) в этой стране. Как признался нашим корреспондентам бывший боевик ИГ1, к моменту освобождения Дейр-эз-Зора в 2017 году среди террористов поселился настоящий страх перед русскими.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, оценка роли России в урегулировании сирийского конфликта вполне справедлива. Он тоже считает, что переоценить ее очень сложно, о чем поделился в беседе с корреспондентом ФАН.

«Мнение Асада абсолютно объективно, и тут совершенно нет никакой политической подоплеки, хотя дружеские отношения между РФ и САР действительно сложились исторически. Однако, так или иначе, отрицать вклад России бессмысленно. Притом россияне — одни из тех немногих среди внешних сил в Сирии, кто действует там законно. Это происходит еще в рамках договора 1980-х годов, также был официальный запрос со стороны легитимного руководства. То есть поддержка РФ основана на международном законодательстве, в отличие от многих других участников конфликта», — подчеркнул эксперт.

Помимо россиян, совсем немногие по-настоящему уважали суверенитет и самостоятельность Сирии. Для Соединенных Штатов и других западных стран эти слова остаются пустым звуком, что они продолжают демонстрировать своим незаконным военным присутствием и воровством сирийских нефтяных и газовых ресурсов.

«Деятельность россиян в САР имела в своей основе именно сохранение государственности в стране, то есть не поддержку каких-то конкретных политических фигур, в том числе Асада, но обеспечение порядка в Сирии и защиту ее независимости. РФ основывалась на принципах суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, то есть на нормах международного право. В этом смысле переоценить роль России в разрешении кризиса, безусловно, невозможно», — убежден востоковед.

Он напомнил, что именно с приходом русских в Сирию «Исламское государство», уже достигшее окраин Дамаска, «обернулось вспять» и рассыпалось у противоположной границы страны.

«Главное, что сейчас 90% Сирии освобождено от террористических группировок, и это важнейший итог участия российских сил. Их помощь способствовала минимизации насильственных действий боевиков против мирного населения во всем регионе. Это бесценно, и потому Асад, несомненно, прав, давая такую высокую оценку кампании России. Россияне ориентировались на интересы народа САР, а не просто следовали за своими интересами, как США», — подытожил Борис Долгов.

Во второй части своего расследования по Сирии Федеральное агентство новостей установило наличие связей США с ИГИЛ1. В частности, выяснилось, что Соединенные Штаты поставляют джихадистам военных инструкторов и вооружение в обмен на возможность эксплуатировать нефтегазовые месторождения за Евфратом. Контрабанда энергоресурсов приносит высокопоставленным чиновникам из Пентагона большую персональную прибыль и средства для финансирования подконтрольных исламистских группировок в САР.

Между тем в первой части этого расследования корреспонденты ФАН выявили, что с «Исламским государством» также контактируют и некоторые российские либералы. Среди них — журналист «Новой газеты» Денис Коротков и бежавший из России экс-олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.