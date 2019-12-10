Россия в Сирии сломала планы ИГ на завоевание мира, считает эксперт

Москва, 10 декабря. Террористическая организация «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) могла бы захватить весь мир, если бы Россия ее не остановила, заявил эксперт по Ближнему востоку Маис Курбанов.

По его словам, экстремисты намеревались взять под контроль Сирию, затем Ирак, Иорданию и Ливию, а потом добраться и до России. Однако РФ сумела остановить группировку и сломать ее планы на завоевание мира.

«Получается, что, если бы их не остановили, то они, согласно своим планам, могли бы захватить весь мир и установить свои законы», — цитирует Курбанова «Политика Сегодня».

Эксперт высоко оценил вклад России в ослаблении группировки. Страна активно занялась борьбой с терроризмом в то время, как Запад, несмотря на громкие заявления, никакой заинтересованности в ликвидации ИГ не имел.

«Можно гордиться тем, что мы граждане РФ. Потому что ИГ было опасно не только для Сирии, но и для всего человечества», — заключил он.

Федеральное агентство новостей ранее выпустило третий материал из большой серии, посвященной вооруженному конфликту в Сирии, который длится с 2011 года, и предпринятым Россией мерам по урегулированию ситуации в регионе. За время, проведенное в стране, журналисты ФАН пообщались со многими местными жителями. Они назвали Россию главной стороной конфликта, которая по-настоящему боролась с терроризмом.

В первом материале о Сирии ФАН представил доказательства связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова и его спонсора, беглого олигарха Михаила Ходорковского, с террористами ИГ. В частности, о совместной работе корреспондента с экстремистами рассказал бывший террорист.

Во второй части расследования ФАН рассказал, как американцы помогают ИГ. Оказалось, что США принимали непосредственное участие в создании, поддержке и финансировании террористической группировки. Кроме того, силы Вашингтона обучали ИГ вести информационные войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.