Звезда сериала «Сваты» Добронравов планирует судиться с клеветниками

Москва, 10 декабря. Актер Федор Добронравов, исполняющий роль Ивана Будько в комедийном сериале «Сваты», заявил о намерении судиться с клеветниками из-за постоянных слухов вокруг многосерийного проекта и его персоны.

Артист рассказал, что злые языки регулярно его хоронят, заставляя родных испытывать тревогу. Уставший от вранья актер сообщил, что хотел бы бороться с клеветниками радикально, наказывая их по закону.

«Людям делать нечего, вот и пишут, из ничего создают миф. Я уже так устал от вранья. Ну, как я объясню своим родственникам, что я жив и здоров? А если не дай бог что-то реально случится с ними после новостей о моей якобы «госпитализации» или тьфу-тьфу «гибели»? Кто будет за это отвечать? От всего этого обидно и больно», — поделился Добронравов.

Кроме того, он опроверг ряд других слухов, которые расстраивали поклонников «Сватов».

Добронравов объяснил, что сериал не закрыли после 6 сезона из-за напряженных отношений с Украиной, создатели вышли из ситуации и перенесли действия в Белоруссию. По словам актера, сейчас съемочная команда ждет обильных осадков, так как сценарий предусматривает большое количество снега.

«В сценарии есть несколько зимних сцен, которые мы снимем в январе-феврале 2020 года, а летом — остальные кадры, поэтому совсем скоро все будет готово», — приводит слова Добронравова «Культуромания».

Также звезда «Сватов» успокоил фанатов, что знаменитый дом под Киевом на самом деле не горел, а основной актерский состав не распался. Кроме того, в сериале ожидается появление новых героев.

Ранее актер отдельно рассказал о будущем «Сватов», отметив, что седьмой сезон выйдет уже в 2020 году.