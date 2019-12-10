Скандальный сайт «Миротворец» объявил о прекращении своей работы

Киев, 10 декабря. Скандальный украинский сайт «Миротворец» объявил о прекращении своей деятельности. По данным пресс-службы «Миротворца», серверы будут остановлены 10 декабря в 18.00 по киевскому времени (19.00 по московскому времени).

«Сегодня в 18.00 на радость чудовищам... А также из-за некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы «Миротворца», — следует из сообщения.

Впрочем, на сайте не объясняется, какие «объективные обстоятельства» стали причиной закрытия сайта.

Напомним, скандальный «Миротворец» был открыт в 2014 году по инициативе Антона Геращенко, который на тот момент занимал должность внештатного советника главы Министерства внутренних дел Украины.

Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу персональных данных людей, в частности, публичных личностей и звезд шоу-бизнеса, научных сотрудников и других. Сведения людей, которых националисты считали «агрессорами и агентами Кремля», собирались незаконным путем.

Осенью текущего года мониторинговая комиссия Организации объединенных наций по правам человека призвала украинскую Раду инициировать закрытие «Миротворца» из-за размещения на нем персональных данных людей и создания угрозы их безопасности.