Генконсульство проверит, пострадали ли россияне при стрельбе в Чехии

Острава, 10 декабря. Россияне не пострадали при стрельбе в Факультетской больнице города Острава на северо-востоке Чехии. Об этом сообщили в дирекции медицинского учреждения.

«Среди погибших и раненых не должны быть россияне», — говорится в сообщении.

Генеральное консульство России в городе Брно проверяет эту информацию. В настоящее время на месте происшествия находятся экстренные службы, пациентам рекомендовали оставаться в палатах.

О случившемся в Чехии стало известно во вторник. Как заявил первый вице-премьер и министр внутренних дел Ян Гамачек, вооруженный мужчина произвел несколько выстрелов в здании клиники. Два человека получили ранения, им оказывают помощь, четверо погибли.

Стрелок скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.

Как уточнили местные СМИ, это вторая по числу жертв стрельба в истории республики. В 2015 году мужчина расстрелял людей в ресторане Угерски-Брода, от полученных ранений скончались восемь человек.