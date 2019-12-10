Лаврентьев сообщил ФАН о судьбе 30-километровой зоны безопасности на севере Сирии

Москва, 10 декабря. Россия и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности, установленную в ходе сочинского меморандума. Об этом заявил журналистам во вторник специальный представитель российского лидера по урегулированию в Сирийской Арабской Республике Сергей Лаврентьев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, 22 октября в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам многочасовой встречи был подписан меморандум о взаимопонимании по Сирии. В документе указывалось, что военная операция Генштаба Турции в Сирии прекращается, а на сирийскую сторону границы САР и Турции вводятся подразделения военной полиции РФ и сирийской пограничной службы. Военнослужащие двух стран содействовали отводу курдских бандформирований от границы на 30 километров.

Накануне Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал из серии публикаций о текущей ситуации в Сирии, в котором говорится о действиях российских военных в борьбе с террористами. Журналисты представили уникальные доказательства того, как российские силы боролись с террористами «Исламского государства»1 (запрещена в России) и другими бандитскими формированиями в САР. Так, экс-боевик в беседе с ФАН рассказал о боях за нефтегазовые поля в районе сирийской Пальмиры. По его словам, российские военные не щадили террористов и ориентировались на месте лучше коренных жителей, чем крайне удивили боевиков.

Ранее ФАН опубликовал вторую часть расследования, в котором рассказывается о связях американцев и боевиков в Сирии. США поставляют террористам инструкторов, обеспечивают всем необходимым вооружением, дронами и наемниками в обмен на сирийскую нефть. ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие американцев в формировании и спонсировании ИГ1.

В первой части расследования речь шла о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. Так, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского журналиста.

1 Организация запрещена на территории РФ.