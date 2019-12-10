В ДНР высказались об обмене пленными с Киевом

Донецк, 10 декабря. Донецкая Народная Республика готова провести обмен пленными с Украиной до конца 2019 года, сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова. По ее словам, теперь все зависит от Киева.

Морозова подчеркнула, что Донецк готов к обмену удерживаемыми лицами, однако процесс зависит от украинских властей. Со стороны ДНР все сделано для того, чтобы провести процедуру обмена, указала она.

«Со своей стороны мы также остаемся при том мнении, что люди должны быть полностью процессуально очищены, чтобы не было никаких уголовных преследований, также что людям должны быть возвращены документы, — отметила омбудсмен ДНР. — Все теперь полностью зависит от украинской стороны, как они быстро приготовятся... И у нас есть все шансы провести обмен до Нового года».

Как пишет «Газета.ру», по словам представителя ДНР, вопрос о передаче пленных будет обсуждаться на встрече гуманитарной подгруппы в Минске, которая запланирована на 18 декабря.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о достигнутой на саммите «нормандской четверки» договоренности провести обмен пленными с республиками Донбасса до конца года.

Гражданская война началась на Украине в 2014 году после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.