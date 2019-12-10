Сирия, 10 декабря. Сириец погиб под огнем исламистов в одном из районов Алеппо. Прогремел взрыв в городе Рас аль-Айн на севере Хасаки. ВВС Израиля подозреваются в воздушной атаке на объекты проиранских бойцов в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков в южной части Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по району Миньян в городе Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в установке СВУ в городе Рас аль-Айн на севере Хасаки; обмениваются ударами с союзниками Турции на северо-востоке Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: ведут перестрелки с курдскими радикалами на северо-западе Алеппо.

ВВС Израиля: подозреваются в совершении авианалета на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В северо-восточной части региона возобновились вооруженные стычки на линии соприкосновения сил протурецких формирований и курдских бандгрупп. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), противоборствующие стороны обмениваются ударами поблизости от населенного пункта Яшлы в районе Манбиджа. Никакой информации о последствиях столкновений пока не поступало.

Между тем агентство новостей El Wehda заявляет о том, что на окраинах административного центра провинции снова наблюдаются обстрелы со стороны исламистов вооруженной оппозиции. Боевики террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», отряды которой базируются в пригороде Хан аль-Асаль, открыли огонь по жилому кварталу Миньян, задействовав ракетные установки. Атака джихадистов обернулась гибелью одного и ранением еще трех гражданских лиц. Отмечается, что правительственные войска уничтожили пусковые установки исламистов во время ответного обстрела. Кроме того, того под ударами военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) были нейтрализованы несколько террористов «Джебхат ан-Нусры»1***.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступают сообщения о неизвестных взрывах в районе города Абу-Кемаль в Юго-восточном Дейр-эз-Зоре. Согласно информации Twitter-канала (aghiad_alkheder), под ударом оказались военные объекты проиранских военизированных формирований, выступающих на стороне Сирийской арабской армии (САА). По предварительным данным, среди проасадовских бойцов есть погибшие. Предполагается, что к авианалету могут иметь отношение израильские ВВС, которые неоднократно предпринимали попытки атак на позиции союзников сил САР.

Провинция Даръа

Новостной портал Halab Today TV сообщает о новом нападении на одного из жителей в северной части провинции. Неизвестные совершили убийство мужчины по имени Ибрагим Юсеф Аль-Тамер в городе Джасим. Напомним, территория Даръа полностью перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА) в ходе военной операции «Базальт» летом прошлого года. В продолжающихся нападениях местные активисты обвиняют подпольные группы боевиков вооруженной оппозиции, которые все еще могут скрываться в пустынных районах провинции, координируя свои действия с силами международной коалиции, базирующимися в районе «Ат-Танфа».

Провинция Идлиб

Продолжаются взаимные обстрелы между правительственными подразделениями и исламистами вооруженной оппозиции в южной части региона. Как передает интернет-портал Step News Agency, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по укрепрайонам боевиков в окрестностях населенных пунктов Маар-Зита, Хиш и Сахьян в качестве ответных действий на провокационные обстрелы радикалов на северо-западе соседней Хамы. Напомним, накануне исламисты группировки «Джебхат ан-Нусра» и связанных с ней бандформирований обстреляли лагерь сирийских военнослужащих в районе города Джурин.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (ALCORA_11) сообщает о новом взрыве в зачищенных от курдских радикалов районах Хасаки. Детонация мины произошла в квартале Синаа в городе Рас аль-Айн, находящемся на границе с Турцией. Отмечается, что был нанесен лишь материальный ущерб. В установке СВУ подозреваются курдские радикалы, которые, как известно, заминировали большую часть населенных пунктов перед отступлением.

Напомним, после заключения российско-турецкого меморандума от 22 октября большая часть радикальных курдских бандгрупп покинула приграничную зону, однако разрозненные отряды радикалов Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) все еще продолжают провоцировать столкновения с союзниками Турции. Так, Twitter-канал (shahednewskw) заявляет о новых перестрелках к северу от города Тель-Тамр.

1 Организация запрещена на территории РФ.