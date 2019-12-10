Путин выиграл в Париже пространство и время «нормандского диалога»

Парижский саммит «нормандской четверки», вопреки ожиданиям, затянулся. Вместо анонсированных 18.00 по Москве участники в общем составе встретились только в 19.30, а закончили ее не в девять часов вечера, а далеко за полночь.

Как сообщается, перед началом работы состоялись двусторонние переговоры Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель с Владимиром Путиным и его тезкой Зеленским, то есть четыре отдельных мероприятия, каждое из которых заняло определенное время, причем ни их продолжительность, ни их последовательность, ни их содержание, ни их соотношение друг с другом не раскрывались. Точно так же, в закрытом режиме, проходила общая дискуссия и финальные переговоры президентов России и Украины.

Из интересных деталей, доступных внешнему наблюдателю, можно отметить лишь полную идентичность темно-синих костюмов и галстуков Путина, Макрона и Зеленского, как будто они являются игроками одной команды. Вряд ли такая «мелочь» была случайным совпадением, прошедшим мимо внимания служб президентского протокола трех стран. Кстати, в тех же синих тонах — правда, она выбрала темно-голубой пиджак — была одета и бундесканцлерин Меркель.

Все вместе это выглядело (а по сути своей — и являлось) неким согласованным демаршем, адресованным не просто «городу и миру», а вполне реальным политическим силам глобального масштаба. Тот самый случай, когда, согласно памятной путинской формулировке, «рукопожатие важнее самих переговоров».

На заключительной пресс-конференции все участники саммита «нормандской четверки» заявили о том, что их нынешняя встреча в четырехстороннем формате после многолетнего перерыва сама по себе является важным «шагом вперед», а следующая должна состояться в Берлине уже через четыре месяца.

Учитывая, что вся «иерархия» выступлений строилась по схеме Макрон — Меркель — Зеленский — Путин, а их содержание вполне описывалось формулой «трое против одного», можно было бы даже сказать, что российского президента «загнали в угол» — и наверняка в медиа-пространстве сейчас появится множество трактовок подобного характера. Но суть при этом заключается в том, что Путин, «подставляясь» под град ударов со стороны своих «партнеров», выиграл пространство и время «нормандского диалога».

К апрелю 2020 года будут достроены и готовы к введению в эксплуатацию оба магистральных газопровода: «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», а Макрон, Меркель и Зеленский будут способны лишь на то, чтобы требовать от своих внутриполитических оппонентов и международных контрагентов «не мешать им дожать» страшного российского оппонента по вопросу Донбасса и Украины, раз все так хорошо у них «зашло» и идет…

При этом любые слова участников «нормандского формата» можно будет «делить на шестнадцать» — важны будут только их конкретные дела. В том числе — по выходу из режима санкций для Германии и Франции, а также из конфликта в Донбассе и внутриполитической ситуации с господством ультранационалистов — для Украины.

Что касается отдельного вопроса по газовому транзиту, который обсуждался Путиным и Зеленским в двустороннем порядке, то российский президент, словно заправский новогодний Дед Мороз, пообещал, что «никто не замерзнет», но это будет стоить определенных денег.

«Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего промышленный потребитель… Но это так, между прочим», — сказал российский лидер.

В ответ Зеленский смог лишь подтвердить, что «это (сохранение газового транзита через Украину. — Прим. ФАН) вопрос, который важен для всех: как для Украины, так и для энергетической безопасности Европы».

Конечно, нельзя исключать и такого варианта, при котором партнеры Кремля по «нормандскому диалогу» попытаются всерьез «потянуть одеяло на себя», как это уже не раз и не два случалось в прошлом. Но Владимир Путин, в отличие от них, всегда «играет вдолгую», и даже череда тактических поражений в итоге неожиданно для многих становится стратегической победой (как это было в 1812 году в противостоянии Кутузова с Наполеоном).