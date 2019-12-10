Президента Сирии Башара Асада не было бы в живых без помощи России, заявил эксперт

Москва, 10 декабря. США использовали террористов в Сирии как инструмент для свержения законных властей САР, и, если бы не помощь России, этим планам было бы суждено сбыться. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее Федеральное агентство новостей представило третий материал из серии публикаций о ситуации в Сирии, в котором рассказывалось о россиянах, боровшихся с терроризмом в САР. Все, с кем удалось поговорить журналистам агентства, отмечали, что, пока США поддерживали боевиков запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1, главной силой, которая действительно боролась с терроризмом, была Россия. Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин, в свою очередь, отметил, что именно РФ помогла Дамаску справиться с террористической угрозой. По его мнению, Россия смогла достичь огромных успехов в САР, и вклад в разгром боевиков внесли в том числе бойцы российских ЧВК, достойные памятника и государственного признания.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец считает, что США использовали джихадистов как инструмент для свержения законного правительства Сирии. По его мнению, если бы Россия не оказала помощь Дамаску в борьбе с терроризмом, САР могла попросту перестать существовать в нынешнем виде.

«Башара Асада уже бы давно не было бы в живых, а Сирия бы уже была бы не свободной страной. Это было бы террористическое государство на Ближнем Востоке», — сказал Виктор Баранец, передает «Слово и дело».

Эксперт напомнил, что к моменту, когда Россия начала операцию в САР — в октябре 2015 года, — террористы ИГ1 держали под своим контролем до 70% территории Сирийской Арабской Республики. И это при том, что на тот момент США уже якобы боролись с «Исламским государством».

«Но это была «картонная борьба» с терроризмом. Теперь уже совершенно ясно, что американцы только имитировали борьбу с ИГИЛ1. На самом деле они хотели использовать ИГИЛ в качестве своего ударного кулака для свержения Башара Асада», — отметил Баранец.

По мнению военного обозревателя, пока говорить о полной победе над ИГ рано, так как террористическая группировка все еще продолжает действовать на территории Сирии. Это значит, что у российских и сирийских военных впереди еще много работы. Однако очевидно, что с разгромом террористов планам Вашингтона по свержению законных властей САР сбыться не суждено. Вероятно, что рано или поздно Штаты должны отказаться от финансирования этого провального проекта, но пока сложно сказать, как будут поступать США в виду внутренних противоречий во властной верхушке, отметил эксперт. Виктор Баранец отметил, что на поведение Вашингтона накладывают отпечаток предстоящие президентские выборы.

«Даже уже непосредственно в Конгрессе — слова противников Трампа о незаконности дислокации американских войск на территории Сирии. Более того, раздаются голоса, что их туда никто не звал. Трамп сейчас ведет своей военной группировкой грабительскую линию. Он без спроса пришел в чужой дом и высасывает природные богатства Сирии. Я думаю, что и по сирийскому вопросу Трамп сейчас может оказаться в очень тяжелой ситуации», — резюмировал Баранец.

Отметим, во второй части расследования ФАН по Сирии «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству» были представлены свидетельские показания, которые подтверждают, что Штаты принимали участие в создании, поддержке и финансировании ИГИЛ.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ». В эксклюзивном интервью ФАН бывший боевик «Исламского государства» рассказал, что общался с сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым, когда занимался пропагандой для террористов. Также стало известно, что Коротков работал с ИГ по заказу Михаила Ходорковского. По словам знакомого журналиста, деньги у журналиста появлялись сразу после поездок на форумы в Европу, организатором которых является беглый олигарх.

1 Организация запрещена на территории РФ.