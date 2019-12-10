Эксперт заверил, что WhatsApp продолжит работать на старых смартфонах

Москва, 10 декабря. Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заверил, что мессенджер WhatsApp не перестанет работать на старых смартфонах.
Ранее СМИ обратили внимание, что WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 2019 года, а с февраля прекратит поддерживать Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно. Отмечалось, что пользователи гаджетов с такими характеристиками не смогут создавать новые аккаунты в мессенджере и проверять уже существующие учетные записи.
Щельцин подчеркнул, что доля телефонов с подобным ОС составляет не более одного процента. Он в то же время подчеркнул, что мессенджер на таких устройствах станет ограниченным и не будет дополняться новыми функциями.
Разработчики приложения сообщили, что намерены сосредоточить усилия на мобильных платформах, которые используют подавляющее большинство пользователей.
«Изначально это была концепция основателей — иметь мессенджер на максимальное количество версий смартфонов, чтобы у людей по всему миру была связь», — отметил генеральный директор «Цифровых платформ» в беседе с РИА Новости.