Журова рассказала, как Россия должна ответить на решение WADA

На пресс-конференции по итогам саммита в Париже президент России Владимир Путин заявил о неправомерности решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов. Олимпийская чемпионка Светлана Журова рассказала, как Россия должна ответить на лишение российских спортсменов права участвовать в международных состязаниях.

Напомним, что 9 декабря WADA сообщило о своём решении отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Были предъявлены обвинения в манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории. На своей территории России тоже запрещено принимать международные турниры. Светлана Журова в комментарии Федеральному агентству новостей спрогнозировала возможные ответные действия РФ на это решение WADA.

«Решение по отношению к спортсменам, конечно же, абсолютно несправедливое, — заявила собеседница ФАН. — Это выглядит очень странно. Совершенно неприемлемо в спорте, когда одни спортсмены расплачиваются за допинговые нарушения других».

«Это противоречит Олимпийской хартии и является нарушением прав человека. Я уверена в том, что мы пойдем в Спортивный арбитражный суд в Лозанну. Все говорят, что у нас мало шансов. Но я считаю, что всегда можно аргументировать свою позицию», — подчеркнула Журова.

По словам олимпийской чемпионки, этот вопрос о том, чтобы отстоять всех наших спортсменов, добиться того, чтобы все они выступали под российским флагом. Эту задачу она назвала первостепенной. Журова считает, что эту позицию сначала нужно отстоять в арбитраже, а дальше уже смотреть, как будут развиваться события по факту.

«Следующий этап — это Международный олимпийский комитет: возможность убедить его в том, что это было неправомерное решение», — заключила политик.

Пока решение WADA не опротестовано, представители России к участию в международных стартах смогут допускаться только в качестве нейтральных спортсменов. Российские власти не соглашаются с выводами следователей WADA и считают данное решение исключительно политическим.