«Нафтогаз» рассказал о негативных последствиях из-за отказа транзита российского газа

Киев, 10 декабря. Отказ от продолжения транзита российского газа через Украину может весьма негативно повлиять на газоснабжение целого ряда украинских городов. Об этом заявил во вторник журналистам глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Коболев уточнил, что речь идет о населенных пунктах, в которые голубое топливо поступает непосредственно с территории Украины или Молдавии. Там, по его словам, могут возникнуть проблемы технического характера при прекращении транзита газа.

Коболев обратил внимание на то, что этот вопрос был поднят в новом Стокгольмском арбитраже. Он также выразил надежду, что Киеву помогут решить соответствующую проблему.

Ранее исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что газовый вопрос во время саммита в «нормандском формате» в Париже решен не был. По словам Витренко, РФ и Украина «договорились продолжать договариваться», сообщал НСН.

Он отметил, что в перспективе планируются и двусторонние встречи РФ и Украины, и с участием Европейской комиссии. Однако Витренко подчеркнул, что претензии к России по арбитражам остаются в силе, отмечал KP.ru.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, комментируя итоги переговоров президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского выразил уверенность, что у газовых отношений Москвы и Киева есть перспективы. Он напомнил, что позиция российского лидера всегда четкая и понятная для всех сторон, сообщает радио Sputnik.