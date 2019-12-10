Политолог объяснил, почему Зеленский держался неуверенно на «нормандском саммите»

Москва, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский не так давно в политике, поэтому не мог уверенно держаться на саммите «нормандской четверки» в Париже и на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение выразил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Эксперт считает, что никаких политических результатов от переговоров Путина и Зеленского не могло быть, поскольку последний еще «не вполне является президентом».

«Это человек, который волей, я бы сказал, исторической шутки оказался на посту президента, но у него нет власти президента», — передает его слова телеканал «360».

Марков объяснил, что Зеленский контролирует Минобороны, которое «подчиняется Пентагону», а также не влияет на СМИ, националистов, МВД и Нацгвардию.

Встречу глав России и Украины политолог назвал попыткой установить личные отношения и обменяться мнениями по актуальным темам. Сам саммит в целом стал для Зеленского новым опытом и большим вызовом.

«Зеленский пытался сделать вид, что он держится уверенно, но, конечно, уверенным он не был и не мог быть», — заверил Марков.

По мнению Маркова, пятый украинский президент Петр Порошенко при всей плачевности ситуации на Украине всегда держался на порядок увереннее. Вероятно потому, что до вступления в должность управлял крупным бизнесом, констатировал политолог.

Как напоминают «Известия», саммит «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) прошел в Париже накануне. В рамках мероприятия состоялась встреча Путина и Зеленского, продлившаяся более часа. Переговоры стали первым контактом президентов, до этого они разговаривали по телефону.

В рамках «нормандского формата» поднимается тема гражданской войны на Украине, которая началась в 2014 году. Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как они объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота.

Президент РФ назвал работу «нормандского саммита» очень полезной. По итогам встречи стороны приняли коммюнике, пишет Infox.ru, в котором содержатся три пункта: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений Минских соглашений» и «Продолжение».