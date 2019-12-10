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Проект о возвращении курилок в российские аэропорты прошел второе чтение в Госдуме

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Проект о возвращении курилок в российские аэропорты прошел второе чтение в Госдуме

Госдума приняла во втором чтении законопроект о возможности установки в российских аэропортах комнат для курения. Автором инициативы выступил депутат Сергей Боярский, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документом предлагается внести поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и расширить перечень мест, где с разрешения собственника допускается курение.

В данном случае речь идет о «специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции». При этом организовать такое помещение можно будет лишь в транзитных зонах и зонах для пассажиров, уже прошедших регистрацию и досмотр. 

Поправкой ко второму чтению было уточнено, что условием работы таких комнат станет исключение возможности наблюдать за курением из других помещений.

Проект о возвращении курилок в российские аэропорты прошел второе чтение в Госдуме

В беседе с ФАН принятое решение прокомментировал депутат Владимир Синяговский.

«Законопроект о возвращении мест для курения в аэропорты был внесен на рассмотрение парламента еще два года назад. Нужно честно признаться, что единого мнения на этот счет у депутатов не было», — рассказал парламентарий.

По его словам, наделение аэропортов правом на открытие таких помещений продиктовано современными реалиями.

«Чем вызваны подобные меры? По данным ВЦИОМ, более 30% пассажиров, находящихся в транзитных зонах ожидания, нарушают запрет на курение. Ожидание вылета иногда длится довольно долго, и курящему человеку бывает очень трудно выдержать такую «паузу», — уточнил член фракции «Единая Россия».

Синяговский выразил мнение, что с учетом замечаний Минздрава и других профильных ведомств депутатам следует внимательно проанализировать предлагаемые поправки.

«На мой взгляд, мы не можем игнорировать объективные обстоятельства и лишать пассажиров права выбора», — подытожил собеседник ФАН.

Ранее депутат Андрей Исаев заявил в беседе с ФАН, что закон, приравнивающий вейпы и электронные сигареты к обычным, может быть принят Госдумой до конца весенней сессии 2020 года.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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