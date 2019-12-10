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Западные СМИ оценили саммит в «нормандском формате»

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Западные СМИ оценили саммит в «нормандском формате»

Москва, 10 декабря. Одни из главных изданий Запада охарактеризовала прошедшую в Париже встречу лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия).

Зарубежные издания, обсуждая итоги переговоров в Париже, разделились во мнениях: одни говорят о прорыве, другие — об ограниченных по масштабам договоренностям, указал «Взгляд.ру».

Журналисты Der Spiegel назвали саммит в «нормандском формате» реальным сдвигом с мертвой точки, учитывая трехгодичную заморозку. Газета La Croix считает прогрессом тот факт, что участники формата вернулись за стол переговоров, а Liberacion полагает, что в отношениях России и Украины наблюдается оттепель.

В Соединенных Штатах Америки также не оставили без внимания прошедшие во французской столице переговоры, указал РЕН ТВ. New York Times и Washington Post пришли к выводу, что главными участниками встречи стали Россия и Украина, а Германия и Франция были в роли наблюдателей. По мнению журналистов телеканала CNBC, для такого диалога был выбран правильный момент, и разрешить ситуацию возможно «или сейчас, или никогда».

Агентство Reuters указало, что перспективы установления мира могут быть «омрачены» по той причине, что украинский лидер боится идти на уступки. 

«Перспективы мира могут быть омрачены. Ведь Зеленский, только ставший президентом, политически ограничен внутри своей собственной страны и опасается идти на слишком большие уступки», — пишет агентство.

Напомним, в понедельник прошли переговоры лидеров «нормандской четверки», на которых обсуждалась ситуация на Украине.

Западные СМИ оценили саммит в «нормандском формате»

 

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Источник: РЕН ТВ
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