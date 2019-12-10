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Неизвестный устроил стрельбу в чешской больнице, есть жертвы

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Неизвестный устроил стрельбу в чешской больнице, есть жертвы

Прага, 10 декабря. Неизвестный открыл стрельбу в медицинском учреждении чешского города Острава, в результате погибли четыре человека. Об этом во вторник сообщает информационное агентство Reuters.

Согласно данным местной полиции, четыре человека получили смертельные ранения.

Как заявил первый вице-премьер и министр внутренних дел Ян Гамачек, вооруженный мужчина произвел несколько выстрелов в одной из палат клиники. Два человека получили ранения, им оказывают помощь.

Стрелок скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция. Другие подробности на данный момент не приводятся.

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Источник: Reuters
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