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Петербуржцев предупредили о резком похолодании и снегопадах в ближайшие дни

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Петербуржцев предупредили о резком похолодании и снегопадах в ближайшие дниСанкт-Петербург,10 декабря. Столбики термометров в Петербурге стремительно опустятся к отметкам ниже ноля.

По заявлению пресс-службы регионального Гидрометцентра, уже с 10 декабря жители Северной столицы прочувствуют на себе существенные изменения температурного режима в городе.

Во вторник будет преобладать облачная погода с прояснениями. Днем температура воздуха составит +2…+4 градуса, с высокой вероятностью осадков в виде дождя и мокрого снега. Пешеходам и автомобилистам следует обратить внимание на гололедицу в некоторые районах. Ветер будет дуть западный и северо-западный. Атмосферное давление будет повышаться.

Уже завтра, 11 декабря, в Петербурге ожидается резкое похолодание. Термометры будут показывать отметку в -5 градусов, а в отдельных районах температура опуститься до -8.

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