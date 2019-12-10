В ГД объяснили, зачем США заложили санкции против газопроводов РФ в свой военный бюджет

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В Госдуме расценили это как недобросовестный метод конкуренции.

Как сказано в документе, размещенном на сайте комитета по вооруженным делам Сената США, санкции против российских газопроводов служат для «обеспечения энергетической безопасности Европы». Этим же документом запрещается военное сотрудничество с РФ «в целях расширения противодействия зловредной деятельности России, Китая и иных стран».

«Американская внешняя политика всегда ориентируются на достижение экономических целей своего государства. И, как известно, американцы мечтают поставлять европейцам свой сжиженный природный газ, а потому всячески препятствуют расширению поставок в Европу российского газа, поскольку считают его главным конкурентом своему СПГ. И информационная травля России в Европе, особенно — в восточной, нацелена на то, чтобы сформировать негативный имидж нашей страны и заставить европейцев отказаться от сотрудничества с нами. Поэтому, к сожалению, такие недобросовестные методы конкуренции американцы используют против России. Но на самом деле никакой фактологической подоплеки для того, чтобы вводить подобные ограничения, с их стороны нет», — заявил в комментарии Федеральному агентству новостей член думского комитета по международным делам Антон Морозов.

Объясняя, почему США закладывают санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», парламентарий заметил, что американцы пытаются преподнести строительство российских газопроводов как некую угрозу.