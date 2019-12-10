В ГД объяснили, зачем США заложили санкции против газопроводов РФ в свой военный бюджет

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В Госдуме расценили это как недобросовестный метод конкуренции.
Как сказано в документе, размещенном на сайте комитета по вооруженным делам Сената США, санкции против российских газопроводов служат для «обеспечения энергетической безопасности Европы». Этим же документом запрещается военное сотрудничество с РФ «в целях расширения противодействия зловредной деятельности России, Китая и иных стран».
«Американская внешняя политика всегда ориентируются на достижение экономических целей своего государства. И, как известно, американцы мечтают поставлять европейцам свой сжиженный природный газ, а потому всячески препятствуют расширению поставок в Европу российского газа, поскольку считают его главным конкурентом своему СПГ.
И информационная травля России в Европе, особенно — в восточной, нацелена на то, чтобы сформировать негативный имидж нашей страны и заставить европейцев отказаться от сотрудничества с нами. Поэтому, к сожалению, такие недобросовестные методы конкуренции американцы используют против России. Но на самом деле никакой фактологической подоплеки для того, чтобы вводить подобные ограничения, с их стороны нет», — заявил в комментарии Федеральному агентству новостей член думского комитета по международным делам Антон Морозов.
Объясняя, почему США закладывают санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», парламентарий заметил, что американцы пытаются преподнести строительство российских газопроводов как некую угрозу.
«Они пытаются выставить российские газопроводы чуть ли не как проявление энергетического терроризма. Американцы полагают, что, если Россия будет иметь некое экономическое влияние, то она будет угрожать национальным интересам Америки в Европе. Поэтому они преподносят это противодействие по линии обороны, хотя, конечно, это преимущественно финансово-экономическая подоплека.
И тут интересно, что средства, которые США намереваются вытянуть благодаря санкциям против российских газопроводов, пойдут в американский оборонный бюджет. США умеют монетизировать свою внешнюю политику и рассчитывают вернуть деньги, которые потратят по этим санкционным статьям, за счет поставок в Европу своего СПГ», — отметил Антон Морозов.