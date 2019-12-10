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РФС назвал соперников сборной России по товарищеским матчам перед Евро-2020

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РФС назвал соперников сборной России по товарищеским матчам перед Евро-2020

Москва, 10 декабря. Сборная России по футболу в ходе подготовки к европейскому первенству 2020 года проведет товарищеские матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Национальная команда РФ под руководством Станислава Черчесова в гостях сыграет с командами Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта) и Польши (2 июня), а также проведет домашнюю игру с Сербией (6 июня).

Евро-2020 примут 12 городов, финал турнира состоится на лондонском «Уэмбли». В Санкт-Петербурге также пройдет три матча европейского старта.

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Источник: Пресс-служба РФС
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