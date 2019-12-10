Спецслужбы не допустили совершения ни одного теракта в РФ в 2019 году, заявил Бортников

Москва, 10 декабря. Силовики пресекли деятельность 78 террористических ячеек в России в 2019 году. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета в Москве.

По его словам, спецслужбы в этом году не допустили совершения ни одного теракта на территории РФ. Им удалось предотвратить 50 преступлений террористической направленности.

«В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 32 бандита, в том числе девять главарей, задержан 41 бандглаварь, 241 боевик и 606 пособников», — уточнил Бортников.

Глава ФСБ отметил, что в этом году силовики ликвидировали 83 подпольные оружейные мастерские и нейтрализовали восемь групп, которые занимались поставками вооружения.

Напомним, еще в апреле президент России Владимир Путин на встрече с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности призвал ФСБ сконцентрироваться на выявлении ячеек экстремистов. Глава государства подчеркнул, что важно улучшать систему охраны государственной границы и действовать «решительно, бескомпромиссно в борьбе с терроризмом».

Ранее Бортников рассказал, что спецслужбы России, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана и Узбекистана пресекли в этом году работу 13 ячеек международных террористических организаций. Благодаря сотрудничеству государств СНГ удалось задержать 138 боевиков. В результате совместной операции РФ и Белоруссии были изъяты более 40 единиц огнестрельного оружия и девять тысяч боеприпасов.