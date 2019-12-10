Самая дорогая картина в мире выставлена на продажу в Сети

Москва, 10 декабря. Самая дорогая картина в мире, которую написал российский художник, выставлена на продажу в Сети. Объявление было опубликовано на портале «Авито».

На «Авито» во вторник появилось объявление о продаже самой дорогой картины в мире. Блиц-цена произведения искусства зафиксирована на уровне миллиард долларов. Стартовая стоимость картины составляет 100 миллионов долларов. С подробным описанием картины можно познакомиться здесь.

«Идея самому заниматься продажей картин появилась после того, как я отправил свои картины в мировые аукционные дома «Сотбис» и «Кристис». Из первого я так и не дождался ответа, а вот от второго пришел ответ через несколько дней примерно с таким смыслом: сейчас мы не готовы с вами сотрудничать, но в будущем готовы рассмотреть ваши работы», — рассказал журналистам автор картины Леонид Хромов.

«Кристис» мотивирует тем, что они не стоят столько, за сколько их обычно продают у них на аукционах. И тут я подумал: вау, ребята ничерта не понимают в уникальном искусстве. Или я просто не смог донести им правильно философию своих картин. После этого у меня и появилась идея продавать свои картины самому. Я не спешу их продать быстро — даже если на это уйдет 100 лет. Вообще, я рисовал их не для продажи, а для себя. В мире более тысячи миллиардеров, поэтому в ближайшее время начнем предлагать каждому: возможно, кто-нибудь заинтересуется» — констатировал Хромов.

В 2020 году художник планирует провести презентацию своих картин для мировой общественности в Каннах или Нью-Йорке. Пока переговоры со спонсорами и инвесторами только начались.