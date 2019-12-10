Шойгу может обеспечить Турцию самолетами МиГ-35 вместо американских F-35

Военный аналитик Андрей Красноперов уверен, что после запрета США передачи Турции истребителей F-35, министр обороны РФ Сергей Шойгу может обеспечить Анкару российскими самолетами.

Ранее стало известно, что комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали военный бюджет страны на следующий год, однако по нему еще предстоит голосование. В случае одобрения документ поступит на подпись американскому президенту.

«Запрещается передавать F-35 Турции», — значится в документе.

Такое решение было принято после того, как Турция закупила российские системы противовоздушной обороны С-400, что, по мнению американского командования, представляет собой важную сделку, подпадающую под закон CAATSA, вследствие чего президент США должен ввести санкции.

В свою очередь военный аналитик, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что запрет передачи американской стороной F-35 не скажется на обороноспособности Турции, особенно, если Россия предложит свой аналог.

«Россия от такого решения американцев только выиграет. Да, F-35 — это пятое поколение, но такие же самолеты есть и у нас (Су-57 — Прим. ФАН), однако если брать по размерам и примерным характеристикам, американский Lightning II может быть заменен нашим МиГ-35. Это отличный истребитель поколения 4++, который по своим характеристикам максимально приближен к пятому поколению и уступает ему только в показателях радиоэлектронной заметности. Но я также могу привести слова Эрдогана, который заявлял, что ни за что не променяет на самолеты систему безопасности Турции», — говорит эксперт.

И действительно, военная авиация обеспечивает лишь небольшой процент воздушного прикрытия страны, максимальную же защиту дают именно комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, которые как раз и закупает Анкара в ущерб своему авиапарку.

«Наш комплекс С-400, который активно задействован в Сирии, уже не раз доказывал, что может создать такую зону прикрытия, что даже муха не пролетит. И естественно турки готовы пожертвовать американскими истребителями, чтобы получить наши С-400. Поверьте, безопасность страны, а ПВО — это комплексы защиты от любого нападения, важнее любых самолетов. А самолеты и у нас шикарные, тот же МиГ-35 — отличная машина, которую Шойгу может предложить вместо американских F-35», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

МиГ-35 — это перспективный многофункциональный легкий истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к пятому поколению. Он предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной обороны противника.