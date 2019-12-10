В Раде считают, что выступление для Зеленского в Париже написал Порошенко

Киев, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже показал, что прислушался к обществу, а его выступление будто было написано экс-президентом страны Петром Порошенко. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность», экс-глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

На своей странице в Facebook парламентарий выразил мнение о прошедшей встрече участников «нормандской четверки» в Париже и о выступлении на ней украинского лидера.

«Искренне и сердечно поздравляю гражданское общество, которое в очередной раз показало свое превосходство над многочисленным, но аморфным обществом массовым: Зеленский нас всех услышал и хорошо понял», — написал Арьев.

Он отметил, что «к большинству красных линий» на встрече «четверки» Зеленский не подошел, а его выступление «будто бы Порошенко написал».

Арьев считает, что по итогам парижского саммита есть два оставляющих к себе вопросы и в определенной степени тревожных момента: в каком виде окажется «формула Штайнмайера», указанная в коммюнике встречи, и что именно будет предложено Зеленским в проект закона об особом статусе Донбасса.

«Будем следить и в дальнейшем контролировать действия власти», — резюмировал депутат.

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» завершился в Париже в ночь на 10 декабря.

Перед встречей во французской столице украинская оппозиция провела в Киеве на площади Независимости акцию под лозунгом «Красные линии для Зе». Позднее возле офиса президента Украины начался митинг «Дозор на Банковой», который продолжался больше суток. Оппозиционеры и националисты призывали Зеленского «не сдавать национальные интересы» на встрече «нормандской четверки».

В ходе переговоров лидеры четырех стран выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе «формулы Штайнмайера», заявили о приверженности Минским соглашениям по Донбассу, а также договорились о принятии срочных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта на юго-востоке страны.

Следующая встреча в «нормандском формате» должна состояться в течение четырех месяцев. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.