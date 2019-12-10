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Отсидевший срок украинец хотел тайком пробраться в Крым в поисках лучшей жизни

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Отсидевший срок украинец хотел тайком пробраться в Крым в поисках лучшей жизни

Симферополь, 10 декабря. Украинец попытался тайком пробраться в Крым в поисках лучшей жизни, но его задержали российские пограничники, сообщила пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

Мужчина двигался из Херсонской области (Украина) перебежками вдоль залива Сиваш и пытался пересечь российскую границу в обход пункта пропуска «Перекоп», отметили в ведомстве. У задержанного был рюкзак с вещами первой необходимости, а также копии документов, удостоверяющих личность гражданина Украины.

При проверке выяснилось, что не так давно украинец вышел на свободу, до этого он отбывал наказание в исправительной колонии в Винницкой области, пишет «АиФ». 

«Дополнительная проверка позволила сотрудникам установить, что 39-летний мужчина имеет богатое уголовное прошлое», — говорится в сообщении.

Мужчина решил отправиться в Россию «в поисках лучшей жизни», но, не имея при себе действительных документов, осознанно решил нарушить закон и нелегально пробраться на территорию Крыма.

Отсидевшего срок неа Украине мужчину привлекли к ответственности за нарушение правил пересечения государственной границы.

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