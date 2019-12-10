Названо слово года по версии словаря Уэбстера

Вашингтон, 10 декабря. Американский словарь английского языка Merriam-Webster, более известный как словарь Уэбстера, назвал местоимение they (они) словом уходящего года.

«Наше слово года 2019 — they», — заявил специальный редактор издания Питер Соколовски, видеозапись его выступления опубликована на официальном сайте словаря.

Как отметил Соколовски, это следствие изменения в том, как используется слово, сообщает телеканал «360».

«Английскому языку не хватает нейтрального к полу местоимения единственного числа, соответствующего словам «все», «кто-либо», «кто угодно». Ранее they стали использовать в отношении к одному человеку, чья гендерная принадлежность небинарна», — объяснил эксперт.

Напомним, в прошлом году по версии того же словаря словом года стало justice, которое в переводе означает «справедливость».