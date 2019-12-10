Брюссель не станет «злить» Турцию осуждением договора Анкары с террористами ПНС Ливии

Москва, 10 декабря. Соглашение Турции с террористами так называемого Правительства национального согласия Ливии направлено на передел морских границ и шельфовой добычи в Средиземном море, а Евросоюз в сложившейся ситуации не станет защищать интересы Греции от последствий этих договоренностей и «злить» Анкару. С таким мнением выступили эксперты Юрий Квашнин и Сергей Федоров.

В конце ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и главарь так называемого ПНС Ливии Файез Саррадж подписали соглашение о границах в Средиземном море, детали которого до сих пор не раскрыты. В Евросоюзе выразили обеспокоенность в связи с документом, поскольку этот договор ухудшит отношения между Грецией и Турцией и наложит отпечаток на морскую торговлю в этом регионе, а также на добычу газа. При этом уже отмечалось, что соглашение Анкары и действующей в Триполи структуры является незаконным: так называемое Правительство национального согласия не является легитимным правительством Ливии, и, следовательно, любые договоренности с ним носят незаконный характер с точки зрения международного права. Египет уже счел сделку Турции и ПНС Ливии незаконной, а в Греции соглашение назвали географически абсурдным. Власти Греции также объявили персоной нон грата ливийского посла в Афинах Мохаммеда Юниса Менфии.

Заведующий кафедрой исследований Европейского союза ИМЭМО РАН Юрий Квашнин считает, что скандальное соглашение направлено на передел морских границ и шельфовой добычи в Средиземном море.

«Здесь главный вопрос заключается в газодобыче на Кипре, поскольку официально всеми признанная республика Южного Кипра хочет самостоятельно добывать этот газ, а вот республика Северного Кипра, которая никем не признается, кроме Турции, пытается всячески этому воспрепятствовать, чтобы осуществить с Анкарой собственное бурение», — сказал Юрий Квашнин в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Издание напоминает, что Республика Северного Кипра была создана 1974 году и признана только Турцией. Анкара использует ее для борьбы за торговые пути и углеводороды, в связи с чем незаконное соглашение Турции и так называемого ПНС Ливии удивления не вызывает.

«По этой причине было множество столкновений между Северным и Южным Кипром. Они не носили военного характера, но были потенциально конфликтными. Греция здесь поддерживает своего союзника, т.е. южную часть Кипра, а Турция – своего, т.е. Северный Кипр. На все это накладывается и ситуация с данным соглашением с ПНС», — отметил Квашнин.

По словам эксперта, в регионе наблюдается серьезный градус эскалации, однако Турция и Греция являются союзниками по НАТО и имеют ряд общих интересов. Квашнин отметил, что между странами налажена торговля и есть ряд совместных энергетических проектов. Речь идет в том числе о южном газовом коридоре по доставке азербайджанского газа в Евросоюз. По его мнению, эти обстоятельства сдержат эскалацию.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, в свою очередь, предположил, что Евросоюз не будет прилагать усилия для защиты интересов Греции от влияния договоренностей Анкары и так называемого ПНС Ливии. По его мнению, в Евросоюзе не будут давить на Турцию, несмотря на более чем сомнительный характер договоренностей. Эксперт отметил, что на официальном уровне Брюссель отрицательно отнесся к действиям Анкары в отношении морского пространства, однако Европа будет «крайне деликатной», так как Турция важна для политики региона.

«Европейские страны, которые определяют курс Брюсселя, будут с осторожностью относиться к этим вопросам, чтобы не злить своих турецких партнеров, которые могут надавить на старый континент по многим другим направлениям», — сказал Сергей Федоров.

Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей — законно избранного парламента — Ливии Агила Салех будет просить международной поддержки в связи с соглашениями Турции и так называемого ПНС Ливии. Глава парламента направится с визитами в Египет и Грецию, где поднимет вопрос о непризнании действующей в Триполи структуры со стороны международного сообщества.

Напомним, сейчас столица Ливии, город Триполи, как и еще ряд населенных пунктов на северо-западе страны, находится под контролем террористов так называемого Правительства национального согласия, возглавляемого Файезом Сарраджем. Эта структура была искусственно сформирована при поддержке Запада в 2015 году и по факту состоит из разрозненных вооруженных группировок, ответственных за революцию 2011 года. Кроме того, в составе этих бандформирований действуют террористы запрещенных в РФ организаций «Братья-мусульмане»1, «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1.

Законно избранный ливийским народом парламент — Палата представителей — базируется на востоке страны, в Тобруке. Здесь же сформировано временное правительство Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.