В Совфеде дали оценку Зеленскому после встречи «нормандской четверки»

Переговоры на саммите «нормандской четверки» показали, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения, но определенные позитивные шаги были сделаны. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Переговоры Путина с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая переговоры с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным, выразил мнение, что «пока ничья».

«Сегодня [на встрече с Путиным] были какие-то уступки, я это почувствовал… Я не знаю, кто кого, — сейчас правильно быть дипломатом. Пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем — ничья», — заявил Владимир Зеленский в ходе брифинга по итогам «нормандского саммита».

В целом украинский президент охарактеризовал переговоры с Путиным как сложные, но при этом заметил, что их встреча длилась дольше отведенного времени.

«Она должна была быть 20 минут, а длилась около часа. Состояла из двух частей: когда мы были все вместе, а после — тет-а-тет. Можно ли договариваться? Сложно, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились, по некоторым вещам», — добавил Зеленский.

По словам лидера Украины, Владимир Путин скрупулезен, вести переговоры с ним сложно.

«Он по каждому вопросу детально разбирает этот вопрос на детали… И мы начинаем каждое слово урегулировать. Это сложно. Я просто другой человек — быстрый: я думал раз, раз, договорились. Нет, тут по-другому — другая природная биомеханика. Можно ли в целом договориться или нет, мы с вами еще увидим, сегодня были некоторые уступки, и я это почувствовал», — добавил Зеленский.

Оценка Зеленского

Как отметил Олег Морозов, комментируя заявление Зеленского, встреча в «нормандском формате» — это не футбольный матч, это большая и серьезная политика. По мнению сенатора, саммит и результаты переговоров президента Украины с Владимиром Путиным дали повод для определенного оптимизма.

«По крайней мере Зеленский продемонстрировал способность к конструктивному диалогу и не привез в Париж предложения, которые могли бы с самого начала опрокинуть весь формат. Это было бы самым прискорбным развитием событий. Другими словами, этот результат — максимум возможного из того, что можно было выжать. Потому что «Минск-2» фактически не запущен, и это плохо. Но есть решения, по которым есть продвижение вперед: разведение сил и средств в Донбассе, обмен [удерживаемых лиц]. Это неплохо. При этом состоялась первая очная встречая — два лидера познакомились, лично поговорили. Это хорошо. Кроме того, продолжается нащупывание путей по газовой теме — тоже хорошо. Это, безусловно, плюсы», — пояснил Олег Морозов.

Однако, обратил внимание сенатор, нельзя сегодня говорить о каком-то прорыве, о том, что был сделан крупный шаг в решении гражданской войны на Украине. Олег Морозов выразил осторожный оптимизм по итогам встречи в «нормандском формате».

«У меня сдержанная позитивная оценка Зеленского. Он показал способность общаться со старшими товарищами и слушать их аргументы», — заключил Олег Морозов.

Накануне, 9 декабря, в Париже прошел саммит «нормандской четверки». В общей сложности они длились 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.