Малышева рассказала об опасных для здоровья советах из Интернета

Москва, 10 декабря. Врач и ведущая телепрограммы «Жить здорово» Елена Малышева и ее коллега Дмитрий Шубин рассказали, какие советы из Интернета не стоит использовать при лечении пищевого отравления по причине их бессмысленности и иногда опасности.

Героиней одного из эфиров программы о здоровье стала женщина, отравившаяся икрой во время празднования годовщины свадьбы. Она рассказала, что попыталась снять симптомы отравления, выпив отвар укропа с сахаром по совету, который нашла в Сети. Малышева объяснила, что единственная польза этого народного средства в том, что в нем есть вода.

Ведущие отметили, что при отравлениях нередко рекомендуют употреблять отвар мать-и-мачехи, однако делать этого нельзя, поскольку настой обладает «гепатотоксичным эффектом», то есть может повредить ткани печени.

Неэффективными при пищевой инфекции специалисты признали также отвар валерианы и активированный уголь в малых дозах.

По словам ведущих, главное, что нужно сделать при подобной интоксикации, — это восполнить потерю жидкости в организме, чтобы избежать обезвоживания.

«Потеря десяти процентов жидкости от массы нашего тела угрожает нашей жизни. Поэтому вы должны пить», — заявил доктор Шубин, добавив, что это нужно делать маленькими порциями.

Ранее Малышева развеяла пять самых популярных мифов, связанных с МРТ, напоминает «ФедералПресс». Ведущая отметила, что магнитно-резонансную томографию следует делать только в том случае, когда иные методы диагностики продемонстрировали сомнительный результат, или есть подозрение на патологию головного и спинного мозга.