Дамаск, 10 декабря. Поддержка с российской стороны была оказана Сирийской Арабской Республике во имя защиты международной законности и помогла восстановить баланс сил. Об этом заявил сирийский лидер Башар Асад в интервью итальянской службе новостей Rainews24.

Президент САР напомнил, что вмешательство со стороны США и их союзников имело отрицательные последствия для Сирии в отличие от той роли, которую сыграла Россия. Асад подчеркнул, что Москва помогла восстановить баланс сил в конфликте.

«Принципы российской политики по отношению к Сирии предельно ясны и сводятся к поддержке ее суверенитета и территориальной целостности», — подытожил он.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. По окончании многочасовой встречи был подписан меморандум о взаимопонимании по Сирии. В документе указывалось, что турецкая военная операция «Источник мира» в Сирии прекращается, а на сирийскую сторону границы САР и Турции вводятся подразделения военной полиции РФ и сирийской погранслужбы. Военные РФ и САР содействовали отводу курдских бандитских формирований от границы на 30 километров.

Курдские бандформирования два года назад оккупировали нефтяные месторождения, на разработку которых в свое время Дамаск потратил большие средства. При помощи курдских террористов США приступили к краже природных богатств у сирийцев и незаконному ее вывозу. Параллельно действуя в обход собственных же санкций. Ежемесячно Вашингтон получает прибыль в размере более 30 миллионов долларов.

Подтверждение тому представило Минобороны РФ, опубликовав фотографии со спутника, на которых запечатлено, как американцы продолжают незаконно добывать и вывозить нефть с оккупированной курдами земли в САР.