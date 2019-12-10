ВСУ подорвали склад боеприпасов в Донбассе во время переговоров в «нормандском формате»

Донецк, 10 декабря. Вооруженные силы Украины подорвали склад боеприпасов украинской армии вблизи линии разграничения во время саммита в «нормандском формате» в Париже, говорится в сообщении на официальном сайте Народной милиции ДНР.

«Обстрелу 28-й бригадой жилых кварталов Старомихайловки, в результате которого получили повреждения девять гражданских домостроений, предшествовал взрыв и беспорядочная стрельба на позициях 1-го механизированного батальона этого соединения», — говорится в сообщении.

По информации НМ ДНР, на позициях 28-й бригады произошел подрыв склада боеприпасов второй механизированной роты в Красногоровке. В результате взрыва погиб один украинский военный, еще один получил ранение.

В ДНР заявили, что причиной взрыва склада стала диверсия, совершенная прибывшими в так называемую зону ООС для дестабилизации ситуации в Донбассе националистами.

Гражданская война на Украине развернулась в 2014 году после государственного переворота в стране. Тогда жители части Луганской и Донецкой областей заявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии) состоялась 9 декабря в Париже.