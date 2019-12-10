Зеленский заявил, что с Путиным «сложно договариваться»

Париж, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему было «сложно договариваться» с российским лидером Владимиром Путиным во время двусторонней встречи на полях саммита в «нормандском формате» в Париже. Он отметил, что президент РФ детально разбирает каждый обсуждаемый вопрос.

О том, как прошли двусторонние переговоры, Зеленский рассказал журналистам после саммита «нормандской четверки».

«Можно ли договариваться [с Путиным]? Трудно договариваться, очень, но сегодня были моменты, когда мы о чем-то договорились, о некоторых вещах», — цитирует слова Зеленского ТАСС.

Президент Украины пояснил, что Владимир Путин «каждый вопрос разбирает до деталей». Также Зеленский заявил, что он и президент России — разные люди. Однако, добавил глава Украины, он почувствовал, что российский лидер шел на уступки. По мнению Зеленского, условно «нормандский саммит» завершился со счетом «ничья».

Ранее президент Украины рассказал, что обсудил с российским коллегой транзит газа. По его словам, по результатам этой беседы шансы подписать соглашение «по лучшим условиям» стали выше.

Напомним, в Париже состоялся саммит «нормандской четверки». Лидеры России, Украины, Франции, а также канцлер Германии провели встречу в Елисейском дворце. «Нормандский формат» существует с 2014 года — тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы четырех стран впервые обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали более 13 тысяч человек.