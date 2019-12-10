Лаврентьев обсудил Сирию с представителем Ирана на полях саммита в Нур-Султане

Нур-Султан, 10 декабря. Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев встретился со старшим помощником главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи в Нур-Султане. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии и видео с переговоров.

Встреча дипломатов прошла на полях саммита в астанинском формате. 14-я международная встреча высокого уровня по Сирии пройдет в Нур-Султане 10-11 декабря. В переговорах примут участие представители правительства Сирии, оппозиция и ООН, наблюдателями пригласили представителей Иордании, Ливана, России, Турции.

Лаврентьев возглавляет российскую делегацию, Хаджи — иранскую.

Как рассказал ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, в Нур-Султан уже прибыли все делегации, участвующие в переговорах по Сирии.

Вооруженный конфликт длится с 2011 года. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля боевиков террористических группировок. Основные силы запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 на территории страны были разбиты при содействии российских военных.

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в сирийском государстве. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе, который поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН. За несколько раундов встреч были достигнуты практические результаты по снижению насилия в стране, прекращению огня и возврату к мирной жизни, а также созданию зон деэскалации.

1 Организация запрещена на территории РФ.