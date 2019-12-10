Асад назвал причины начала войны в Сирии

Дамаск, 10 декабря. Власти Сирии на протяжении нескольких десятилетий были слишком толерантны по отношению к экстремистам, и это в итоге привело к войне. Так сирийский лидер Башар Асад в интервью итальянскому телеканалу Rai24 объяснил причину начала затяжного сирийского конфликта.

Ведущая задала президенту вопрос, совершал ли он какие-либо ошибки за время правления страной. Асад признался, что даже спустя девять лет после начала конфликта государственные власти придерживаются той же политики и не считают ее ошибочной.

«Если же говорить об ошибках в имплементации этой политики, то, конечно, было много ошибок», — уточнил он.

На его взгляд, война в Сирии оказалась следствием предшествующих событий, в том числе экстремизма, возникшего в регионе в конце 1960-х и «ускорившегося» в 1980-е, особенно ваххабитской идеологии.

«Мы были слишком толерантны в отношении очень опасного вопроса. Это большая ошибка, которую мы совершали десятилетиями. Я говорю о различных правительствах, в том числе о себе до начала войны», — заявил сирийский лидер.

Другой причиной войны Асад назвал присутствие в стране к ее началу более 50 тысяч преступников, которые не были задержаны. Он сказал, что для них «государство является естественным врагом», поскольку они не хотят попасть в заключение.

Как отмечает РИА Новости, трансляция интервью Асада на сирийских каналах прошла 9 декабря после того, как итальянский телеканал неоднократно откладывал его показ. Пресс-служба президента Сирии назвала такое решение попыткой Запада скрыть правду о ситуации в Сирии. Итальянские СМИ связали историю с борьбой внутри руководства национального медиагиганта.

Башар Асад является действующим президентом Сирии с 17 июля 2000 года. Вооруженный конфликт в государстве продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещено в РФ), основные силы боевиков были разбиты при содействии российских военных. В настоящее время в стране продолжается борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Сегодня на первый план в Сирии выходят вопросы политического урегулирования, восстановления и возвращения в страну беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.