В Киеве объяснили, почему НАТО не пойдет на конфронтацию с РФ из-за Крыма

Киев, 10 декабря. Добиться «возвращения» Крыма возможно исключительно военным путем, но Североатлантический альянс никогда не пойдет на открытую конфронтацию с ядерной державой. Об этом в эфире украинского канала ZIK заявил киевский дипломат Владимир Хандогий.

По словам украинского дипломата, тема полуострова стоит «особняком».

«При всей широкой географии вмешательства НАТО в те или иные регионы мира, я думаю, вряд ли военный блок будет способен вмешаться в ситуацию в Крыму с точки зрения возвращения», — отметил он.

По мнению эксперта, на сегодняшний день разговор о «возвращении» Крыма можно представить только как конфронтацию, поскольку Москва неоднократно декларировала, что вопрос Крыма не является предметом каких-либо политических переговоров.

«Никто не захочет вступить в такую конфронтацию с Россией», — резюмировал Хандогий.

Как сообщала «Газета.Ru», Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украинские власти до сегодняшнего дня рассчитывают «вернуть» Крым и называют полуостров своей территорией. Президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Как ранее сообщал Infox.ru, американская компания Apple признала Крым российским.