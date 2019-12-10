Все участники переговоров по Сирии прибыли в Нур-Султан

Нур-Султан, 10 декабря. Все делегации, участвующие в переговорах по Сирии в Нур-Султане, прибыли в столицу Казахстана, сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

«Все делегации прибыли», — сказал дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что в ближайшее время начнутся двусторонние и трехсторонние консультации, прорабатываются места проведения.

14-й раунд переговоров по Сирии в астанинском формате пройдет в Нур-Султане 10-12 декабря, напомнила «Газета.ру». Планируется участие стран — гарантов — Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии и сирийской оппозиции.

Ранее Смадияров сообщил, что российскую делегацию на переговорах по Сирии в Нур-Султане возглавит спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В настоящее время власти республики занимаются восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев на родину. Конституционный комитет по Сирии, который подготовит конституционную реформу, начал работу 30 октября.