Новые протоколы лечения рака разработали в центре онкологии имени Блохина. ФАН-ТВ 

Десятки сложнейших операций в день. Порой команда врачей проводит за дверями операционной до 19 часов, врачи центра берутся даже за те случаи, которые в других клиниках считают неоперабельными.

Именно таким — неоперабельным врачи других онкологических клиник называли случай Александры Сафроновой. В национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина 73-летняя пациентка приехала из Ельца. Гигантское злокачественное образование весом в три килограмма распространилось на многие органы. Две недели назад женщину успешно прооперировали.

«Сказали: «Немедленно на операцию!». Оказывается, уже на дни счет шел. Я настроилась, я знала, что другого выхода нет, вариантов нет, я была очень спокойная. Чувствую себя нормально», — вспоминает пациентка центра онкологии им. Блохина.

«Тяжесть случая обусловлена тем, что пациентка имеет ряд сопутствующих патологий, плюс к этому у пациентки в разных отделах толстой кишки были синхронные опухоли, что потребовало проведения комбинированной операции. Слава Богу все у нас прошло благополучно. Осложнений после операции у нее нет. Мы считаем, что наше лечение прошло достаточно успешно», — отмечает старший научный сотрудник отделения колопроктологии центра онкологии им. Блохина Дмитрий Кузьмичев.

Сегодня Александра Сафронова готовится к выписке после долгожданного излечения. Ее дочь даже стихотворение посвятила врачам. Сегодня она забирает маму домой. Здоровой.

«Когда после операции врач вышел из лифта и сказал, что мама будет жить, все хорошо сделали, чисто, удалили всю опухоль, показал, что опухоль вот такого размера, я ему кинулась даже целовать руки», — вспоминает дочь Александры Сафроновой Ирина Швейцерова.

Центр имени Блохина единственный в России участвует в международных исследованиях в области онкопроктологии. Здесь используют метод активной выжидательной практики. Он позволяет опухоли перерождаться в фиброзную ткань. А дальше — несложная операция, без последствий для здоровья пациента.

Врачи онкологического центра разработали три новых протокола лечения колоректального рака. Их уже зарегистрировали в международной базе. И сейчас используют в лечении пациентов, не только в Москве, но и в других клиниках столицы, а также Ставрополя и Ростова.

«Допустим, применение у группы пациентов с раком прямой кишки промежуточного риска лучевой терапии, которая является сейчас стандартом, это я говорю про один из протоколов, а так их три, то замена предоперационной лучевой терапии у группы пациентов промежуточного риска с операбельным раком прямой кишки на предоперационную химиотерапию, ту самую, которая большинству из них показана после операции, мы переносим часть этой химии вперед, заменяя лучевую терапию», — поясняет заведующий проктологическим отделением центра онкологии имени Блохина Заман Мамедли.

Ежегодно лечение в центре проходят больше 200 тысяч пациентов. Об успешных практиках врачи рассказывают на всероссийских конференциях, делятся опытом с коллегами из разных регионов страны.