Экс-глава WADA оценил намерение России подать иск в CAS

Москва, 10 декабря. Все ожидают, что Россия опротестует решение исполкома Всемирного антидопингового агентства в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако, учитывая обстоятельства, это пустая трата времени. Об этом заявил экс-глава WADA Ричард Паунд.

Решение агентства он назвал правильным, заявив о том, что «данные московской лаборатории изменялись российской стороной». Экс-глава WADA также оценил намерение Москвы подать иск в суд.

«Все ожидают, что российская сторона пойдет в CAS, но учитывая доказательства, думаю, это пустая трата времени и денег», — считает Паунд.

Экс-глава WADA обратил внимание, что четырехлетний срок отстранения не начнется до тех пор, пока не пройдет апелляционный процесс.

Напомним, в понедельник исполком WADA сроком на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных стартах, включая Олимпиады и чемпионаты мира, пишет «Газета.ru». Вердикт был принят единогласно. Деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признали не соответствующей антидопинговому кодексу. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение WADA.

Как отметил министр спорта РФ Павел Колобков, у РУСАДА есть 21 день, чтобы оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде. До судебного заседания никто не сможет применить санкции, передают «Известия». По словам министра, у WADA не может быть никаких вопросов к российским спортсменам. Он напомнил, что вся антидопинговая система России проверялась еще несколько лет назад при участии сотрудников WADA.

Глава правительства России Дмитрий Медведев также заявил о необходимости обжаловать решение исполкома агентства. Он назвал сложившуюся ситуацию очередным проявлением «антироссийской истерии», которая продолжается на протяжении последних нескольких лет.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что решение WADA противоречит олимпийской хартии. Глава государства напомнил, что наказание «не может носить коллективный характер» и тем более распространятся на тех, кто ни в чем не виновен.