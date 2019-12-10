Чиновница из Ленобласти объяснила нецензурную лексику на встрече с молодежью

Сосновый Бор, 10 декабря. Руководитель отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора в Ленинградской области, выругавшаяся матом во время встречи с представителями молодежных добровольческих организаций, в интервью каналу «ЛенТВ24» объяснила ситуацию.

«Если бы это была совсем ненормативная лексика, то, конечно, я бы ее не произнесла, но в данный спич она вполне вписалась, и они (присутствующие. — Прим. ФАН) оторвались от телефонов», — сказала Позднякова, заявив, что таким образом всего лишь «хотела привлечь внимание». По словам чиновницы, после нецензурной брани участники встречи «начали слушать».

Позднякова обратила внимание на то, что при помощи мата молодежь «сможет понять, что им необходимо дальше двигаться».

Руководитель Сосновоборского городского округа Ленобласти Михаил Воронков, комментируя нецензурную речь Поздняковой, заявил, что чиновник не имеет никакого права на использование подобной лексики, пишет «Ридус».

«Думаю, что мы будем расставаться», — резюмировал он.

Ранее в социальных сетях опубликовали видео, на котором запечатлено, как чиновница в ходе разговора с аудиторией заявила, что большинству неважны происходящие вокруг события, после чего посоветовала присутствующим «активно трудиться», но использовала для этого другой синоним.