Париж, 10 декабря. Париж выступает против любых экстерриториальных мер Вашингтона в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Глава ведомства подчеркнул, что Париж продолжает защищать объективное применение правовых норм Европейского союза в отношении проекта, как с точки зрения его преимуществ для всего ЕС, так и для интересов компании Engie, акционером которой является государство.

Министр отметил, что Франция принципиально выступает против любых экстерриториальных мер, и не только в рамках проекта «Северный поток — 2».

«Франция сообщала об этом американскому руководству», — добавил он.

На минувшей неделе Сенат Конгресса США включил положения о введении санкций в отношении участников проекта «Северный поток — 2» в законопроект о военном бюджете страны на 2020 год. Под ограничительные меры могут попасть суда и руководители компаний ― им предлагается запретить въезд в США и заблокировать транзакции с собственностью в Штатах.

Вашингтон активно выступает против строительства газопровода, поскольку стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ. Поэтому США называют «Северный поток — 2» «угрозой безопасности» для европейских государств.

Несмотря на позицию Вашингтона, проект поддерживает сразу несколько стран Европы, заинтересованных в бесперебойных поставках российского голубого топлива.

«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, работы близки к завершению, а ввод газопровода в эксплуатацию позволит удвоить поставки российского газа в Германию,